Тяжелобольного российского пенсионера «выкрали» из больницы и отправили в СИЗО

Пенсионера Владимира Баева из Сыктывкара, которого обвиняют в экстремизме, срочно выписали из больницы и арестовали. Об этом сообщает «7х7».

Как рассказала его дочь Анжелика Светланова, Баев находился под домашним арестом и носил на ноге устройство слежения. Он попал в больницу из-за приступа астмы, нарушив таким образом режим. В ночь на 16 октября в медучреждение пришли сотрудники ФСБ и «выкрали» пенсионера. Его срочно выписали, отвезли в суд и поместили в СИЗО.

По словам дочери, помимо астмы мужчина страдает онкологическим заболеванием.

Баев — фигурант уголовного дела об экстремизме, причиной которого стал его пост в соцсети про семитские народы. Еще до решения суда пенсионера внесли в список экстремистов и заблокировали счета, на которые поступала пенсия. 73-летний мужчина живет с паспортом СССР и отрицает распад Союза, паспорта гражданина России у него нет.

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