Арестанты «Матросской тишины» снова отравились метадоном

В столичном следственном изоляторе (СИЗО) №1 «Матросская тишина» четыре человека отравились психотропными веществами. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, трое отравившихся были госпитализированы вчера днем, а четвертого доставили в госпиталь вечером.

Telegram-канал «112» сообщает, что все попавшие в больницу являются заключенными СИЗО и, по предварительным данным, они отравились метадоном.

В апреле сообщалось, что двое заключенных «Матросской тишины» попали в реанимацию с отравлением. В их организмах были обнаружены следы метадона. По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), наркотик был передан с продуктовой посылкой и принят внутривенно.

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