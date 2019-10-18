Крокодил и слон схлестнулись в драке и убили друг друга

В Замбии удалось запечатлеть последствия драки между африканским слоном и нильским крокодилом. На снимок обратил внимание информационный портал Live Science.

Фотография, на которой мертвый слон лежит на трупе крокодила, появилась на странице компании Kafunta Safaris в Facebook. На остальных снимках видно, как вокруг ходят стервятники и другие падальщики.

Трупы диких животных в нетипичной позе обнаружил сафари-гид национального парка Южная Луангва Эндрю Мванза (Andrew Mwanza) 8 октября. Вместе с ним были несколько посетителей и вооруженный представитель замбийского Департамента национальных парков и дикой природы.

Представители ведомства осмотрели тела животных и пришли к выводу, что обе особи были молодыми. Они предположили, что слон и крокодил погибли в результате драки друг с другом, так как следов от пуль или других снарядов на трупах обнаружить не удалось.

Представитель национального парка заявил, что нильские крокодилы часто охотятся на слонов, когда те переходят реку или приходят на водопой. Так как взрослые крокодилы обычно вырастают до шести метров и весят около 750 килограммов, а взрослые африканские слоны весят от 2,2 до 6,3 тонны, рептилии предпочитают нападать на слонят или больных слонов.

Мариса Теллез (Marisa Tellez), соосновательница Коалиции исследования крокодилов (Crocodile Research Coalition) из Калифорнийского института, предположила, что погибшая рептилия могла быть самкой, защищавшей свое гнездо от слона.

Ранее СМИ обратили внимание на видео, на котором леопард попытался забрать у крокодила мертвую тушу. Рептилия сумела отстоять свою добычу.

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