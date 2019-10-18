Женщина выглянула из окна поезда и умерла

Жительница города Пенарт, Уэльс, выглянула из окна поезда и умерла. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

1 декабря 2018 года около 22:00 по местному времени 28-летняя Бетан Ропер (Bethan Roper) возвращалась с друзьями из похода по магазинам по случаю предстоящего Рождества. Пассажирка поезда высунулась в окно, ударилась головой о ветку дерева и получила смертельную травму. К моменту прибытия поезда на железнодорожную станцию Бристоль Темпл Мисс медики констатировали ее смерть.

По факту инцидента провели расследование, результаты которого обнародовали в среду, 16 октября. В докладе из 35 страниц отмечено, что количество алкоголя в крови Ропер превышало допустимую для вождения в Великобритании норму в два раза. Следовательно, опьянение могло сказаться на поведении и реакции пассажирки.

В рамках расследования стало известно, что железнодорожная компания Network Rail не проводила осмотр деревьев на близлежащих участках путей с 2009 года. Отмечается, что ветки деревьев не были обрезаны должным образом и действительно представляли угрозу для человека.

Очевидцы утверждают, что окно открыл один из друзей Ропер, а другой выглянул в окно. Затем женщина повторила то же за приятелем. Выглянув наружу на несколько секунд, она ударилась о ветку, упала на пол и получила смертельную травму головы.

Отдел по расследованию железнодорожных происшествий в Великобритании (Rail Accident Investigation Branch) признал, что знак, предупреждающий пассажиров не выглядывать из окон, был недостаточно четким. Представители добавили, что фон на знаке следует сменить с желтого на красный, чтобы подчеркнуть опасность неосторожного поведения.

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