В России раскрыто преступление 17-летней давности

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление, совершенное в Твери 17 лет назад. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным следствия, летом 2002 года местный житель, находясь около своего гаража, расположенного в Пролетарском районе города, поссорился с мужчиной, после чего избил его и ударил створкой гаражных ворот по шее и голове. От полученных травм пострадавший скончался в городской больнице.

Летом того же года было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ, однако в 2003 году было приостановлено. В 2019 году следователи смогли выяснить все обстоятельства произошедшего, после чего 57-летний подозреваемый был задержан. Уголовное дело будет передано в суд.

16 августа сообщалось, что в суд Ростовской области передано уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном в 1979 году. Находясь в федеральном розыске, он изменил свои личные данные, скрываясь таким образом от сотрудников правоохранительных органов.

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