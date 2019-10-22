Жизнь россиян застрахуют надежнее

Вложения в полисы страхования жизни будут страховаться по тому же принципу, что и банковские вклады. Соответствующая инициатива принадлежит Центробанку и описывается на его сайте.

Предполагается, что страхователи смогут рассчитывать на компенсации в случае банкротства страховой компании. Максимальная сумма покрытия, как и по вкладам, составит 1,4 миллиона рублей. При этом распространяться оно будет только на первоначальные вложения, а не на инвестиционный доход.

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Авторы полагают, что нововведение повысит доверие россиян к страхованию жизни и повысит популярность этого вида инвестиций, который обеспечивает экономику «длинными» деньгами. Предполагается, что в случае одобрения и законодательного утверждения концепции она будет распространяться на инвестиционное (ИСЖ) и накопительное (НСЖ) страхование жизни.

Страхование жизни отличается от классических страховых продуктов и выступает в большей степени способом инвестирования. Часть средств, внесенных страхователем, вкладывается в консервативные и надежные инструменты — банковские депозиты, государственные облигации, другая часть — в рискованные: акции, деривативы. НСЖ ориентировано на формирование накоплений к определенному сроку, ИСЖ — на более долгий срок. При этом оба вида гарантируют возврат только первоначальных вложений. При наступлении страхового случая, как правило, возвращается только взнос страхователя.

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