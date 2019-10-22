Объяснена тоска от речей Меркель

Речь канцлера Германии Ангелы Меркель скучная и клонящая в сон. Политик может подбирать саркастичные выражения и излагать свои мысли изысканно, однако не на публике, пишет журналист Клаус Бринкбоймер в своей статье для портала Der Tagesspiegel.

По словам Бринкбоймера, когда политик выступает перед людьми или в спокойной обстановке правит текст для газетного интервью, она избавляется от эмоциональной лексики и смягчает каждый слог. Журналист отмечает, что Меркель избегает глаголов и существительных. Она использует их только для построения предложений и берет «более гадкие». «Предложения, сформулированные таким образом, забываются через несколько секунд», — поясняет он.

Журналиста также возмущает то, как Меркель строит предложения. Например, зайдя в зал, канцлер Германии говорит, что в рамках своего очередного пребывания на федеральной пресс-конференции она рада обсуждать любые темы и отвечать на любые вопросы. «Знает ли она, что "в рамках своего пребывания здесь" она должна общаться с людьми?» — удивляется Бринкбоймер, отмечая, что политик говорит «языком форм».

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Как добавил Бринкбоймер, Меркель может использовать фразу «мы приняли решение вчера», но почему-то говорит «вчера было принято решение». Более того, она говорит о себе в третьем лице в единственном числе, и, к примеру, вместо «я научилась» использует «был получен опыт».

В августе стало известно, что Меркель появилась на публике в одежде, купленной 23 года назад. Фотографы запечатлели политика в длинной шелковой блузе с запахом с ярким голубо-розовым принтом. Впервые в таком виде она присутствовала на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте, который состоялся в 2002 году. Кроме того, после этого она выходила в этом наряде в свет в 2008 и 2017 годах.

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