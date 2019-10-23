Отзыв о платье со снимком на фоне гроба возмутил пользователей сети

Пользователи высмеяли анонимную девушку, которая прикрепила к своему отзыву о приобретенном в онлайн-магазине платье снимок на фоне гроба. Публикация появилась в группе R/trashy на портале Reddit.

Автор поста написал, что нашел этот кадр на сайте Amazon среди отзывов о сделанных покупках. На снимке девушка в длинном синем платье позирует, облокотившись на гроб. «Я в восторге от этого платья! Обычно я предпочитаю приглушенные или черные цвета, но этот королевский синий просто сразил меня. Я рада, что выбрала его. Оно отлично вписалось, и потом, я очень люблю карманы», — подписала фото покупательница.

Увидев этот отзыв, пользователи обрушили шквал критики на неизвестную девушку и высмеяли ее поступок. «Неужели это нормально, фотографироваться рядом с гробом с улыбкой на лице?» — удивился один комментатор. «Именно поэтому я не хочу, чтобы у меня были похороны…» — расстроился другой читатель. «О, карманы! Все женщины мечтают о карманах!» — иронизировал третий пользователь.

В августе пользователи Facebook высмеяли жениха, надевшего на собственную свадьбу неподобающий наряд. На фотографии, опубликованной в сообществе That's It, I'm Wedding Shaming («Вот так я насмехаюсь над свадьбами»), жених в шортах, тренировочных кроссовках и в длинных носках идет под руку с невестой в нежно-розовом платье.

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