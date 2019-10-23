В Москве откроется еще один кинотеатр сети «КИНО OKKO»

Современный мультикомлекс объединенной сети кинотеатров «КИНО OKKO» («Синема Парк» и «Формула Кино») появится в многофункциональном центре «Щелковский» (группа компаний «Киевская площадь»), запуск которого запланирован на первый квартал 2020 года. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», соответствующий договор уже подписан между двумя компаниями.

Комплекс будет вмещать восемь кинозалов, которые в общей сложности рассчитаны на 930 мест. Сам кинотеатр оформят и оборудуют в соответствии с новым форматом сети. Он включит себя самые современные технологические разработки для организации показа фильмов на высоком уровне.

Кинотеатр в центре «Щелковский» станет 78-м в составе сети и 26-м в Москве. Во всех заведениях объединенной сети, будет действовать программа лояльности «Бонус», предоставляющая гостям кинотеатра возможность накапливать бонусные баллы и в дальнейшем использовать их для оплаты билетов и покупок в кинобарах, бронировать билеты и получать эксклюзивные дисконтные предложения.

«Мы рады соответствовать этим высоким стандартам и постараемся приятно удивить наших партнеров и гостей нового комплекса», — рассказал генеральный директор «КИНО OKKO» Алексей Васясин.

Как рассказал руководитель многофункционального комплекса «Щелковский» Натан Ильягуев, в центре будут созданы все необходимые условия для качественного досуга. «Для достижения этой цели высококлассный, технологичный кинотеатр является необходимым звеном», — сказал он.

Крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино» и онлайн-кинотеатр Okko входит в Rambler Group. Холдинг занимает первое место в России по размеру ежемесячной аудитории: она превышает 56 миллионов человек.

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