Трехлетний ребенок два часа катался один на автобусе в российском городе

Трехлетняя девочка в одиночестве каталась на автобусе в Калининграде, пока через пару часов ее не нашли полицейские. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию от бабушки малышки. Женщина рассказала, что стояла с внучкой на остановке у эстакадного моста в центре города, отвлеклась и не заметила, как ребенок зашел в общественный транспорт и уехал.

Чтобы найти девочку, полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Был определен номер автобуса, на который она села, и его маршрут. Выяснилось, что на всем пути ребенок не высаживался из транспорта и в сумме проехал около двух часов до поселка имени Космодемьянского в пригороде Калининграда. Сотрудники МВД забрали малышку на одной из остановок и доставили в дежурную часть, где передали родственникам.

22 октября полицейские нашли двух школьников, которые пропали в Мончегорске (Мурманская область). Мальчиков нашли в Петербурге, куда они добрались автостопом, преодолев более 1200 километров.

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