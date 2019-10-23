Россияне оценили стоимость человеческой жизни

Россияне считают справедливым, если в случае их смерти родные получат страховку размером 5,8 миллиона рублей в среднем. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании (СК) «Сбербанк страхование жизни».

В рамках опроса эксперты обратились к респондентам с вопросом: какая сумма необходима российской семье при наступлении страхового случая или после окончания страховки на жизнь, чтобы поддерживать достойное существование? По данным издания, ответы разнились в зависимости от пола, возраста, уровня благосостояния и места проживания опрошенных — от 2,4 миллиона до 13,3 миллиона рублей.

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Отмечается, что мужчины оценили свою жизнь дороже, чем женщины, — 6,8 миллиона против 4,6 миллиона рублей соответственно. Дифференцирована оценка суммы страхования и у людей в возрасте от 18 до 30 лет и старше 60 лет — 6,9 миллиона и 4,5 миллиона рублей соответственно.

Меняется показатель также в зависимости от образования. Люди с высшим образованием в среднем назвали сумму в 6,9 миллиона рублей, а для россиян с незаконченным высшим образованием достаточная страховая сумма — 4,5 миллиона рублей.

Кроме того, дороже всего свою жизнь оценили люди, проживающие в Москве (восемь миллионов рублей). Далее следуют Санкт-Петербург (7,2 миллиона рублей) и Владивосток (семь миллионов рублей). Самая низкая оценка в Барнауле (4,2 миллиона рублей), Астрахани (4,3 миллиона рублей) и Волгограде (4,6 миллиона рублей).

Опрос проводился летом-осенью 2019 года среди жителей российских городов с населением более 500 тысяч человек.

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