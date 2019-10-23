Россия купила в Европе 45 тысяч телок

В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности. Это вдвое выше результата 2016 года. Таким образом, второй год подряд страна может стать крупнейшим импортером в отрасли, пишет Bloomberg.

Как говорится в материале, российские власти в попытке снизить зависимость от импорта продовольствия с помощью таких закупок модернизируют молочную промышленность.

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Также в долгосрочной перспективе есть планы наладить поставки молока на китайский рынок, крупнейший в мире. Для этого деньги в сельское хозяйство направляются через систему субсидий, льготных кредитов и другой помощи.

России удалось обеспечить себя свининой и птицей, но, отмечает издание, до ситуации, когда стране не нужна будет помощь в молочной промышленности, еще далеко.

Ранее россиян призвали не беспокоиться по поводу возможного повышения цен на молочную продукцию из-за перехода на электронную ветеринарную сертификацию в рамках системы «Меркурий». В Россельхознадзоре отметили, что это поможет только убрать с прилавков фальсификат.

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