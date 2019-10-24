Россия задумала строить жилье в Африке

В Гане планируется реализовать проект строительства жилья с участием российского девелопера, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе проходящего в Сочи саммита «Россия — Африка», передает ТАСС.

Сообщается, что стройка будет тестовой. Ее организуют, чтобы рассмотреть возможность дальнейшей работы отечественных застройщиков в африканской стране. «Мы обсудим планы по реализации проектов с российскими девелоперами, которые готовы зайти в Гану. Для нас принципиально важно, чтобы мы зашли одной компанией и посмотрели все процедуры. Нам нужно также понимание по имеющимся ресурсам — воде, электричеству», — пояснил Якушев в ходе переговоров с ганским министром общественных работ и жилищного строительства Самуэелем Атта- Акьеа.

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Ганский чиновник в свою очередь отметил, что в его стране наблюдается дефицит жилья, с которым нельзя справиться силами местных девелоперов. «Мы активно привлекаем к сотрудничеству иностранные строительные компании», — подчеркнул он. Всего в ближайшую пятилетку в Гане планируется построить 80 миллионов квадратных метров, уточнил Атта-Акьеа. Якушев в ответ на это заявил, что в России такой объем недвижимости строят меньше чем за два года.

На саммит «Россия — Африка» в Сочи, организованный 23-24 октября, были приглашены лидеры и руководители всех 54 государств континента. Более 40 из них подтвердили свое участие. Международный форум проходит под председательством президентов России и Египта.

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