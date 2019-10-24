Отец Нурмагомедова отреагировал на приезд Макгрегора в Москву

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в Instagram отреагировал на приезд ирландского бойца Конора Макгрегора в Москву.

«Конор уже в Украине, решайте, что делать с ним в Москве», — написал Нурмагомедов-старший.

Ранее 23 октября Макгрегор провел пресс-конференцию в Киеве, где высказался о президенте Украины Владимире Зеленском. На 24 октября у ирландца запланировано общение с прессой в Москве. Ожидается, что он поделится планами на будущее.

В начале октября Нурмагомедов-старший заявил, что рассчитывает на поединок сына с Макгрегором в Москве. Тогда же у бойцов произошла перепалка в Twitter.

Последний раз ирландец выходил в октагон в октябре 2018-го. Тогда он уступил Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

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