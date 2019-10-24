Названы сроки внедрения в России платформы для взаимодействия ученых и бизнеса

Цифровая платформа совместных исследований (ЦПСИ), которая позволит наладить эффективное взаимодействие между учеными и представителями индустрии, может заработать в России уже к 2022 году. Об этом сообщил первый заместитель министра науки и высшего образования Григорий Трубников, передает ТАСС.

По его словам, ЦПСИ должна стать не новой базой данных, а площадкой, которая при помощи определенного интерфейса позволит взаимодействовать уже существующим информационным системам, в частности, государственным и отраслевым. «[Платформа] абсолютно точно будет носить межведомственный характер. Надеюсь, что в 2021-2022 годах мы уже будем ей пользоваться», — отметил чиновник.

В июле сообщалось, что российские специалисты приступили к разработке ЦПСИ и к концу 2019 года представят облик и конфигурацию будущей платформы. Отмечалось, что создание ЦПСИ ведется под контролем совета по цифровизации при Минобрнауки, в который входят представители около 30 профильных институтов Российской академии наук, университетов и организаций.

ЦПСИ создается в рамках федеральной программы «Развитие научной и научно-производственной кооперации» нацпроекта «Наука». Она также предполагает создание по меньшей мере 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 14 центров компетенции НТИ, научных и исследовательских центров на базе ведущих университетов и научных организаций. Всего на реализацию программы планируется направить 215 миллиардов рублей.

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