Стала известна продолжительность разговора Путина и Эрдогана с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган беседовали тет-а-тет более двух часов. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

Всего встреча длилась около шести часов. После разговора работа продолжилась в составе делегаций. «Вопросы очень важные, и [Россия и Турция] важнейший документ согласовали», — рассказал Ушаков.

Помощник президента уточнил, что в согласованном документе содержатся как российские, так и турецкие инициативы. Однако их точное число он назвать затруднился.

22 октября Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на севере Сирии прекращается.

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