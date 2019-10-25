Бывший чемпион UFC перенес инфаркт на ногах и пешком добрался до больницы

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Рэнди Кутюр был успешно прооперирован после того, как пережил инфаркт во время тренировки. Он уже выступил с заявлением, передает MMA FIghting.

56-летний американец ощутил боль в боку во время занятий. Кутюр списал ощущения на проблемы с ребром и даже попытался снять боль с помощью валика. После этого Кутюр решил обратиться за медицинской помощью. Бывший спортсмен добирался до больницы пешком, чтобы избежать пробок.

Кутюру была сделана операция в кардиологическом центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Спортсмен поблагодарил врачей и персонал за оказанную помощь. «Вопреки слухам я еще не помер! Жив и здоров. Огромная благодарность всем, кто работает в Седарс-Синай», — сообщил экс-боец.

По словам Кутюра, инфаркт был вызван тем, что у него от природы высокий уровень холестерина, а также вязкая кровь. Это привело к образованию сгустка в одной из артерий, который был ликвидирован в ходе операции.

Кутюр известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в тяжелом и полутяжелом весе. На его счету 19 побед и 11 поражений. После завершения выступлений в октагоне Кутюр сосредоточился на карьере киноактера и шоумена. В его послужном списке 33 актерские работы в фильмах и сериалах. В частности, Кутюр известен по ролям во франшизе «Неудержимые», фильмах «Большой Стэн» и «Царь Скорпионов 2». Кутюр — член Зала славы UFC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!