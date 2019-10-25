Макгрегор захотел купить недвижимость в России

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор планирует приобрести недвижимость в России. Об этом он заявил в эфире программы «Все на Матч!». Запись опубликована на официальном сайте телеканала «Матч ТВ».

«Я влюбился в Москву, я очень большую любовь обнаружил в себе к России, к людям здесь, — сказал спортсмен в ответ на вопрос о том, насколько ему понравилось в российской столице. — Я настолько люблю это место, что я даже хочу купить себе здесь недвижимость. И я однажды буду выступать в Москве для всех моих фанатов, я буду биться перед ними. Сейчас я пока выбираю недвижимость, хочу купить себе здесь что-нибудь».

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Ведущий попросил уточнить, какой именно объект недвижимости Макгрегор собирается приобрести — квартиру, загородный дом, целый дом в Москве, небоскреб. «Я хочу купить себе базу, землю, дом, что-то большое», — отметил боец. Впоследствии он сообщил, что земля нужна для организации собственного бойцовского лагеря.

24 октября ирландский боец на пресс-конференции в Москве объявил о возвращении в ММА. 18 января 2020-го он проведет поединок на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, имя соперника Макгрегор не назвал. В последний раз он выходил в октагон в октябре 2018-го и проиграл Нурмагомедову в бою за чемпионский пояс UFC в легком весе.

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