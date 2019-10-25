На Украине захотели отказаться от переговоров в Минске

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук высказался за отказ от переговоров в Минске. Об этом он сообщил в интервью порталу «Хартия 97».

По мнению Полищука, Украине нужно перейти к прямым двусторонним переговорам с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), так как «минские договоренности, нормандские форматы, любые другие механизмы не привели к миру».

Также он считает, что переговорная площадка в Минске «абсолютно бесполезна», а ее единственной задачей является улучшение репутации президента Белоруссии Александра Лукашенко в глазах стран Евросоюза. В качестве альтернативной площадки Полищук предложил Донецк.

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«Вы знаете, что предыдущий президент годами там не имел прямого контакта. Мы не можем кого-то заставлять разговаривать вместо нас. Наоборот, мы должны быть последовательными. Мы всегда говорили, что не может украинский вопрос решаться без Украины. Не могут встречаться лидеры Франции, Германии и России и говорить об украинском вопросе без Украины», — подытожил он.

15 октября сообщалось, что переговоры трехсторонней контактной группы в Минске провалились. Сторонам не удалось согласовать новый график разведения войск в районе поселков Петровское и Золотое, этот процесс уже неоднократно срывался.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ДНР и ЛНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

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