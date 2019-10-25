Орешкин признался в «осознании реальности»

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал снижение ключевой ставки Центробанка в своем Instagram-аккаунте.

Чиновник выложил скрин таблицы с прогнозом по инфляции на конец в 2019 года в зависимости от решений регулятора по ключевой ставке и подписал его фразой: «Осознание реальности».

Осознание реальности Фото опубликовано @oreshkin_max

Ранее 25 октября Банк России понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта — до 6,5 процента. Свое решение руководство регулятора объяснило ускоренными темпами снижения инфляции, а также сдержанными темпами роста российской экономики в целом.

Предыдущее значение ключевой ставки — 7 процентов — действовало с 6 сентября. Следующее заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о дальнейшем снижении, состоится 13 декабря. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что ставка может снижаться «более решительно».

В сентябре Орешкин заявлял, что Минэкономразвития видит пространство для снижения ключевой ставки. По его мнению, следствием этого шага станет увеличение ипотечного и корпоративного кредитования, а также более активный рост зарплат.

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