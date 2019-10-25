В ЛНР сбили беспилотник с неизвестным веществом

Военные самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотник с неизвестным веществом. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты МЧС ЛНР изъяли вещество и отправили на исследование в соответствующую лабораторию. На месте падения беспилотного летательного аппарата проведены мероприятия по очистке местности.

Ранее в октябре военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков над линией соприкосновения в Донбассе. По данным Народной милиции ДНР, беспилотники использовались для корректировки артиллерийского огня.

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7 октября в Донбассе должно было состояться разведение сил, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 11 октября разведение было окончательно сорвано. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.

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