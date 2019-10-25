Россия поможет Зеленскому решить конфликт в Донбассе

Россия надеется, что у президента Украины Владимира Зеленского получится урегулировать конфликт в Донбассе, и готова помогать ему в этом. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Москва рассчитывает на решение конфликта на основе минских соглашений. Лавров подчеркнул, что Россия слышит слова Зеленского о желании сделать это и надеется, что у него получится. «Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — подчеркнул министр.

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1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.

Подписанные Украиной минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения Конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей, их право на языковое самоопределение и восстановление социально-экономических связей с не подконтрольными Киеву территориями.

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