Макгрегор обратился к отцу Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отреагировал на предложение выйти в октагон против россиянина Ислама Махачева, которое сделал тренер Абдулманап Нурмагомедов. Соответствующий пост опубликован в Twitter-аккаунте ирландца.

Нурмагомедов, который также является отцом и наставником Хабиба Нурмагомедова, в своем Instagram-аккаунте заявил, что хочет, чтобы ирландец провел бой с Махачевым. Макгрегор вскоре ответил в Twitter.

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«Я уважаю ваши тренерские заслуги. Но предлагать мне мальчика на побегушках и вашего диетолога в качестве соперника? Это смешно. Я не участвую в поединках с теми, кто попался на стероидах», — написал 31-летний Макгрегор. По всей видимости, ирландский спортсмен имел в виду проблемы Махачева с допингом в 2016 году. Тогда россиянин был отстранен от поединка из-за положительной пробы, которая показала следы мельдония.

24 октября Макгрегор прибыл в Москву. Боец провел пресс-конференцию, открытую тренировку и выступил на российском телевидении. Бурную реакцию дагестанской диаспоры столицы вызвали слова Макгрегора в адрес Нурмагомедова. После того как Макгрегор назвал дагестанцев трусами, у дверей отеля, где остановился спортсмен, начали собираться представители республики.

Макгрегор известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он становился чемпионом организации в двух весовых категориях. В своем последнем бою он проиграл Нурмагомедову, лишившись возможности отобрать у россиянина титул чемпиона UFC в легком весе.

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