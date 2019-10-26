Самолет вылетел из российской деревни и исчез

В Пермском крае пропал частный самолет. Об этом в субботу, 26 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, два легкомоторных судна Cessna 172 вылетели с аэродрома в деревне Нижнее Городище, однако до конечного пункта, поселка Фролы в ста километрах от исходной точки, долетел только один из них.

Отмечается, что на борту пропавшего самолета находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 53-летний Геннадий Белоглазов.

Известно, что полет был согласован. Спасательный вертолет вылетел на поиски исчезнувшего судна.

В августе прошлого года туристический самолет с двумя пассажирами на борту, следовавший во французский Марсель, исчез с радаров в Западных Альпах и не достиг пункта назначения. Вместе с ним в Марсель вылетел еще один самолет, однако он сменил курс из-за плохих погодных условий.

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