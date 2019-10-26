«Вест Хэм» на своем поле упустил победу над новичком АПЛ

Лондонский «Вест Хэм» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в субботу, 26 октября, в британской столице и завершился со счетом 1:1. «Молотобойцев» на 44-й минуте вывел Роберт Снодграсс, отличившийся с передачи хавбека сборной Украины Андрея Ярмоленко. На 69-й минуте Ли Муссе восстановил равенство.

После десяти туров в активе лондонцев 13 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице. «Шеффилд» набрал столько же очков, но опережает столичный клуб по дополнительным показателям и идет седьмым.

В следующем туре «Вест Хэм» на своем поле 2 ноября примет «Ньюкасл». «Шеффилд» в тот же день дома сыграет с «Бернли».

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