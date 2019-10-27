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Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем

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Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительной версии, 26 октября 36-летняя женщина поссорилась с мужем и на почве ревности причинила младенцу «повреждения обоих глаз». Ребенка госпитализировали.

Женщину задержали, против нее возбудили дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Казани местный житель приревновал жену к знакомому и оставил их общего годовалого ребенка на обочине дороги. Он решил бросить его на перекрестке улиц Жиганова и Камалеева. На ребенке были памперс, колготки и футболка. Мужчина сфотографировал сидящую на обочине дочь и отправил жене снимок, написав при этом: «Приезжай, забирай». Женщина не поверила, что ее муж способен бросить ребенка, и не поехала. В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье о родительской халатности.

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