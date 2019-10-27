Названы возможные преемники ликвидированного главаря ИГ

Террористы Абу Абдель Рахман аль-Джезрауи и Абу Осман аль-Фаранси могут возглавить террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) после ликвидации лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

По информации телеканала, они были ближайшими помощниками главаря террористической группировки. Спецоперация по ликвидации должна была быть осуществлена еще пять дней назад, но трижды откладывалась из-за присутствия в окружении аль-Багдади женщин и детей, отмечает Al Mayadeen.

27 октября стало известно, что американские военнослужащие провели спецоперацию, в результате которой был ликвидирован Бакр аль-Багдади. По информации издания Newsweek, Минобороны США «с высокой уверенностью» передало в Белый дом информацию о том, что в результате операции удалось ликвидировать «ценную цель». Сама спецоперация была проведена 26 октября. По некоторым данным, еще неделю назад ее одобрил президент США Дональд Трамп.

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На месте ликвидации главаря ИГ были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. По информации агентства Anadolu, в спецоперации были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. О готовящейся операции знали турецкие военные.

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