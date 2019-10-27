В Турции раскрыли детали уничтожения аль-Багдади

Турецкие военные знали о готовящейся операции США по уничтожению лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади и обменивались информацией с американцами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей Турции.

По словам собеседника агентства, аль-Багдади выследили двое суток назад, когда он приехал в сирийскую деревню. Ранее о своей причастности к установлению местонахождения лидера ИГ сообщили иракские военные.

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О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщили утром 27 октября. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники издания рассказали, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ подтвердили.

По данным агентства Anadolu, на месте ликвидации аль-Багдади были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Операция проводилась четыре часа в два этапа. В ней были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. Американские военные в течение полутора часов наносили удары вблизи деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб. Затем вертолеты покинули район, а через полчаса вернулись, возобновили бомбардировки и высадили спецназ.

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