В Совфеде указали на «смущающие» факты в устранении лидера ИГ

Любой факт ослабления террористов можно только приветствовать, но смущает то, что лидера «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) «уничтожали» не один раз. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает «Интерфакс».

Сенатор отметил, что противодействие терроризму сложнее, чем «физическое уничтожение его лидеров».

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Ранее 27 октября США сообщили о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Отмечалось, что значительную роль в этом сыграл Ирак. В иракской разведке также подтвердили ликвидацию аль-Багдади. Позднее об этом также сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп также заявил, что помимо главаря террористов, были уничтожены его подручные и значительное число боевиков. Сам аль-Багдади во время спецоперации подорвал пояс смертника. Кроме того, американский лидер отметил, что Россия отлично повела себя, пропустив американские вертолеты над контролируемой ей территорией Сирии для ликвидации самопровозглашенного халифа.

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