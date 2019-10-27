Россиянин летел умирать на родину и скончался в самолете

Самолет, который следовал рейсом Санкт-Петербург — Владикавказ, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за смерти пассажира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел в субботу, в 13 часов 36 минут по местному времени (12 часов 36 минут по Москве). Судно приземлилось в волгоградском аэропорту. На борту скончался онкобольной пассажир, которому было 62 года. Сообщается, что смерть была клинической. Мужчина умер до прибытия скорой. Он летел на родину, во Владикавказ, чтобы там умереть.

В 16 часов 15 минут по местному времени (15 часов 15 минут по Москве) самолет продолжил рейс и приземлился через час во Владикавказе.

Ранее в октябре сообщалось о смерти младенца на борту самолета. Девочка 2018 года рождения скончалась во время рейса Пхукет — Москва.

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