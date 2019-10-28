Назван новый способ предотвратить климатические бедствия

Некоммерческая организация Ice911 предложила способ замедлить таяние арктического льда с помощью миллионов полых стеклянных шариков. Об этом сообщает издание Science Alert.

Микроскопические шарики создадут защитный слой, который будет отражать солнечные лучи. По задумке ученых, это должно разорвать петлю обратной связи, заключающуюся в том, что таяния льда уменьшает альбедо — отражательную способность поверхности — и усиливает глобальное потепление, поскольку меньше солнечной энергии уходит обратно в космос.

Крошечные сферы изготовлены из кремнезема (диоксида кремния) и безопасны для окружающей среды. Материал почти не отличается от обычного пляжного песка, но на вид напоминает снег. Шарики прилипают к снегу и не взаимодействуют с такими загрязнителями, как нефть или масла. Результаты моделирования показывают, что сферы могут понизить среднюю температуру на 1,5 градуса Цельсия на большей территории северной Арктики.

По мнению ученых, светоотражающий материал не нужно разбрасывать по всей территории Арктики. Вместо этого следует сосредоточиться на ключевых территориях, где влияние шариков будет наиболее ощутимым. К ним относится, например, пролив Фрама между Гренландией и Шпицбергеном, который прогревается в четыре раза быстрее, чем вся планета в среднем. В то же время, согласно подсчетам, на рассеивание микросфер понадобится около пяти миллиардов долларов США.

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