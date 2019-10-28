Еще одна 11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной прыжок

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина исполнила на тренировке четверной тулуп. Видео появилось в Instagram-аккаунте teamtutberidze.

Жилина занимается в группе Этери Тутберидзе. Она является самой юной исполнительницей четверных прыжков в истории фигурного катания.

Спортсменка начала заниматься в группе Тутберидзе в прошлом сезоне. Тогда же она выиграла чемпионат России и первенство Москвы в младшем возрасте.

В марте этого года еще одной воспитаннице Тутберидзе — Софье Акатьевой — удался четверной тулуп на тренировке.

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