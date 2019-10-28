Глава Якутии договорился с дольщиками

Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун подписали соглашение о софинансировании завершения ряда проблемных домов в республике. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе главы региона.

Соглашение предоставит региону возможность решить вопросы дольщиков через механизмы Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства с привлечением средств фонда, а также федерального и регионального бюджетов. Сегодня на территории Якутии в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 домов.

Айсен Николаев поблагодарил руководство Фонда защиты прав дольщиков, правительство Российской Федерации за принятые меры в части решения проблем обманутых дольщиков.

«Республика Саха (Якутия) стала одним из первых регионов, с которыми подписано такое соглашение. Средства, направленные через механизмы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства, пойдут на разрешение ситуации с проблемными домами в регионе. Благодаря новым механизмам поддержки права оставшихся дольщиков в республике должны быть восстановлены в следующие два года», — отметил в ходе встречи глава республики.

В свою очередь Олег Говорун отметил, что подписанное соглашение позволит республике восстановить права дольщиков. «Мы рассчитываем, что решение Наблюдательного совета фонда по определению механизмов восстановления прав граждан первых четырех домов будет принято уже в ноябре текущего года. На достройку этих объектов предусмотрено финансирование из бюджета региона, федерального бюджета и компенсационного фонда», — заявил он.

Для финансирования достройки проблемных объектов по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году правительством страны Фонду защиты прав дольщиков предоставлено 16 миллиардов рублей. Также запланировано выделение из федерального бюджета дополнительных средств в размере 16,5 миллиарда рублей. В соответствии с поручением заместителя председателя правительства России Виталия Мутко утвержден перечень приоритетных субъектов, в которых федеральная программа защиты реализовывается в первую очередь. В их число вошла и Республика Саха (Якутия).

В рамках Наблюдательного совета Фонда защиты прав дольщиков будет принято решение о завершении строительства или выплате компенсаций.

