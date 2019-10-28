Мужчина получил 15 ранений в перестрелке и сам пришел в больницу

В американском городе Филадельфия, штат Пенсильвания, мужчина с 15 пулевыми ранениями сам явился в приемный покой больницы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, утром 25 октября в районе Кенсингтон произошла стрельба. На месте происшествия полицейские обнаружили 23 гильзы, но не нашли ни одной жертвы.

Позже появилась информация о том, что 27-летний мужчина с ранениями сам пришел в больницу. Врачи ожидают, что пациент выживет. Имя пострадавшего неизвестно. Полицейские проверяют записи с камер наблюдения, чтобы узнать больше информации о произошедшем.

В начале октября сообщалось, что медбрат отделения неотложной помощи из Чикаго, штат Иллинойс, спас пострадавшего от пулевого ранения мужчину при помощи плюшевого мишки. Он приложил игрушку к ране, остановив кровотечение.

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