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Раскрыто будущее системы «все включено» в Турции

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Гостиницы Турции не планируют отказываться от системы all inclusive («все включено»). Такое заявление сделала менеджер по продажам отеля Rixos Premium Belek Елена Подорожная. Ее слова приводит РИА Новости.

Как уточнила Подорожная, «все включено» считается особенностью отдыха в стране, и поэтому каждый год ее только совершенствуют и дополняют новыми услугами. Кроме того, Подорожная добавила, что в других странах тоже открываются гостиницы с системой all inclusive, и таким образом «идет борьба за клиента».

Она заключила, что эта концепция будет продолжать совершенствоваться, а представить Турцию без all inclusive невозможно.

Ранее 29 октября Ассоциация туроператоров России сообщила, что с апреля 2020 года в Турции будет введен «налог на проживание». Уточняется, что он направлен не на туристов, а на объекты размещения, включая отели. Гостиницы обяжут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание и развлечения. В связи с этим «налог на проживание» будет включаться в стоимость туров, вследствие чего они подорожают минимум на два процента.

В августе ремесленники турецких курортов обратились к властям страны с просьбой отменить формат all inclusive в некоторых отелях, так как это негативно сказывается на их бизнесе. По мнению турецких торговцев, система «все включено» не дает путешественникам возможности ездить по стране и тратить деньги на другие товары.

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