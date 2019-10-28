Турецкие курорты подорожают

В Турции с апреля 2020 года будет введен «налог на проживание». Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР), передает ТАСС.

Новый налог охватит все объекты проживания, включая отели на курортах. Уточняется, что он направлен не на туристов, а на объекты размещения, включая отели.

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Гостиницы будут платить налог как с цены размещения постояльца, так и с оказываемых ему услуг, включая питание, услуги бассейна и развлечения.

Ставка налога в 2020 году составит 1 процент от совокупной стоимости оказанных услуг. В 2021 году ставка вырастет до 2 процентов. В связи с этим «налог на проживание» будет включаться в стоимость туров, вследствие чего они подорожают минимум на 2 процента.

Ранее коммерческий директор туристического агентства Coral Travel Эрджюмент Юналан заявил, что туристы из России могут сэкономить до 50 процентов на поездках в Турцию, прибегнув к ранним бронированиям. Он отметил, что стратегия с ранними бронированиями особенно эффективна, если путешественники покупают путевку на июль или август, когда в Турции наблюдается высокий туристический сезон

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