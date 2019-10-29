Украина постреляет ракетами на границе с Крымом

Украинские военные проведут учения с боевой стрельбой из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Об этом говорится на странице командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Учения будут проходить с 31 октября по 4 ноября на полигоне «Ягорлык» в граничащей с Крымом Херсонской области. Во время маневров будут произведены боевые залпы из ЗРК Бук М1 и С-300ПТ. Также будут проведены контрольные испытания ракет к другим ЗРК — С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1.

Для проведения маневров ВСУ зарезервировали район стрельб в акватории Черного моря, закрыв воздушное и морское пространство. Предупреждение о готовящихся маневрах также получило местное население.

Боевые стрельбы из ЗРК и другого вооружения на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проводятся с 2016 года. В прошлом году на аналогичных учениях украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1. Целью прошедших тогда комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» являлась отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны.

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