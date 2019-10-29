Отец Нурмагомедова объяснил начитанность сына

Российский тренер и отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов отреагировал на комплимент журналиста Отара Кушанашвили в адрес его сына. Ответ Нурмагомедова доступен в его Instagram.

В эфире шоу «Игра в Тело» Кушанашвили удивился начитанности и уму 31-летнего бойца. Отец Нурмагомедова отметил, что для воспитания сына он придерживался пяти методик. К таковым он отнес убеждение, личный пример, поощрение, требование и принуждение. Также 56-летний тренер отметил, что на первом месте всегда должна быть учеба, а на втором уже спорт.

Хабиб Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В апреле 2018 года россиянин стал чемпионом организации в легком весе, после чего он провел уже две защиты титула. В первом бою он победил ирландца Конора Макгрегора, а спустя почти год россиянин оказался сильнее американца Дастина Порье.

Нурмагомедов неоднократно высказывался на различные темы, не связанные со спортом. В частности, он раскритиковал проведение в Махачкале концертов рэп-исполнителей Егора Крида и Тимати.

Россиянин говорит на нескольких языках. В США Нурмагомедов часто общается с англоязычными журналистами, не прибегая к помощи переводчика.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Он является вторым в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий.

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