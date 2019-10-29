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Актер сериала «Мент в законе» признался в краже полумиллиона рублей

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Василий Шендаров

Российский актер Василий Шендаров признался в краже полумиллиона рублей. Об этом сообщает Пятый канал во вторник, 29 октября.

Отмечается, что в отношении него возбуждено уголовное дело. По информации издания, 24-летний артист испытывал проблемы с поиском работы в киноиндустрии, в связи с чем решил устроиться в офис одной из крупных компаний. После того как Шендаров провел на новом месте неделю, он украл из металлического сейфа 500 тысяч рублей и покинул здание компании.

Сотрудники полиции установили личность преступника после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Впоследствии задержанный актер сознался в краже.

Шендаров исполнял эпизодические роли в таких сериалах, как «Мент в законе», «Товарищи полицейские» и «Департамент».

16 октября актрису Ольгу Юрасову, известную по проектам «Солдаты» и «Глухарь», задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы. Ее поймали, когда она пыталась похитить из шкафчика 50 тысяч рублей. Актрисе грозит уголовная ответственность.

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