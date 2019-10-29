Стало известно о тайной свадьбе звезды «Людей Икс»

Шотландский актер Джеймс МакЭвой тайно женился на своей девушке Лизе Либерати. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что пара познакомилась два года назад на съемках картины «Сплит». Артист сыграл в ней главную роль, а его избранница работала помощницей режиссера М. Найта Шьямалана. В то время МакЭвой еще состоял в браке с актрисой Энн-Мэри Дафф, однако супруги планировали развод после 11 лет вместе.

Недавно Лизу Либерати заметили с обручальным кольцом на руке. Режиссер Джейми Ллойд, который является близким другом звезды «Людей Икс», сказал, что пара организовала тайную свадьбу.

Джеймс МакЭвой известен по роли профессора Чарльза Ксавьера в супергеройской франшизе «Люди Икс», а также по картинам «Грязь», «…А в душе я танцую», «Особо опасен», «Транс», «Искупление», «Стекло» и «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф».

В июле был опубликован трейлер фильма с участием МакЭвоя «Оно 2». События сиквела происходят через 27 лет после произошедшего в ленте «Оно» 2017 года. Повзрослевшие герои возвращаются в город, в котором клоун Пеннивайз похищал детей, и обнаруживают, что жуткий монстр вернулся.

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