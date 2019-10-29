Москвич попил газировки на улице и впал в кому

Москвич впал в кому после того, как неизвестный на улице угостил его газировкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, состояние комы наступило у 19-летнего горожанина 20 октября в результате отравления наркотическими веществами. Экспертиза показала, что молодой человек употребил каннабиноиды (действующие вещества гашиша и марихуаны — прим. «Ленты.ру»).

Проверка показала, что пострадавший почувствовал себя плохо после того, как его угостил газировкой неизвестный в парке Горького. Злоумышленник скрылся.

Ранее в октябре московские врачи нашли следы метадона и амфетамина в крови 14-летнего школьника. Перед этим подросток пожаловался бабушке, что отравился беляшом. Через несколько минут он потерял сознание, его доставили в больницу с диагнозом «отравление наркотиками». Полиция начала проверку.

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