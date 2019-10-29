В России отреагировали на начало разведения сил в Донбассе

На участке населенного пункта Золотое в Донбассе стороны обменялись сигналами о готовности к разведению сил, заявил помощник президента России Владислав Сурков. Его цитирует ТАСС во вторник, 29 октября.

Он назвал эти данные хорошей новостью. «Следует поблагодарить руководство Луганской народной республики (ЛНР) за настойчивость и терпение», — сказал Сурков.

Он выразил надежду на то, что украинская сторона в этот раз не сорвет мероприятие, и разведение начнется и в Петровском. После этого можно будет начать подготовку к «нормандскому саммиту», заключил помощник российского лидера.

Ранее во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона начала в Золотом процесс разведения сил и средств. Он уточнил, что последние обстрелы в этом населенном пункте были зафиксированы 10 дней назад.

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) вслед за Киевом подтвердили готовность отвести войска в районе Золотого. Обе стороны запустили сигнальные ракеты.

Изначально отвод войск был запланирован на 7 октября, но Киев сорвал договоренность.

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