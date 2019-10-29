Юный российский хоккеист решил выступать за сборную Швеции

Российский и шведский нападающий клуба «ХВ-71» Александр Суздалев будет выступать за юношескую сборную Швеции. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

15-летний форвард также подтвердил, что ему предлагали сыграть и за юношескую российскую сборную, однако он решил сделал выбор в пользу скандинавской команды.

«Ко мне есть интерес со стороны Швеции. У нас недавно был первый сбор: играли, тренировались. Следующий вызов будет через две недели. Буду играть за шведскую сборную», — заявил он.

Суздалев родился в Швеции и является воспитанником хоккейного клуба «Бора-Ветланд». У юного хоккеиста есть российский и шведский паспорта. В активе форварда есть выступления за юношескую сборную России.

Отец форварда — Анатолий Суздалев, известный по выступлениям за сборную России по хоккею с мячом.

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