Предложенные на рассмотрение американских военных стратегии сдерживания России через нападение на Крым и Дальний Восток напоминают «бред сумасшедшего», заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его цитирует РИА Новости в четверг, 31 октября.

«Это не разговор военных людей. Военные люди понимают, что если ты хочешь одержать победу, то войну начинать не надо, особенно с Россией или Китаем», — сказал он.

Сенатор также напомнил, что Россия не намеревалась идти войной на Прибалтику, о чем говорилось в материале американского журнала Foreign Policy. Клинцевич добавил, что ему стыдно за американских военнослужащих, которых «разводят американские же политики».

В статье отмечалось, что вооруженные силы США готовятся к войне великих держав, однако пока слабы для борьбы с Россией и Китаем. Дисбаланс сил может исправить агрессивная тактика нападения на якобы уязвимые территория, но это может привести к катастрофическим последствиям.

Ранее в октябре китайские СМИ сообщили, что США не нападают на Россию из-за ее ядерного потенциала.

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