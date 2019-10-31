На дне Балтийского моря нашли подлодку времен Второй мировой войны

Российские моряки тральщика «Александр Обухов» обнаружили на дне Балтийского моря затонувшее судно в ходе учебного поиска мин. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота, передает РИА Новости.

«По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах России был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области», — сказано в сообщении.

Эксперты осмотрели судно с помощью спецаппаратуры и пришли к выводу, что с большой долей вероятности это — затонувшая подводная лодка времен Великой Отечественной войны. Отмечается, что идентификацию затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и старые рыболовецкие сети на надстройках судна.

В июне 2018-го моряки нашли в балтийском море подводную лодку ВМФ СССР С-12, погибшую в период Великой Отечественной войны. Координаты места гибели С-12 в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс были известны, однако найти подлодку не удавалось. Субмарину нашли на глубине 70 метров, лежащей на ровном киле.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!