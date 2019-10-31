Пассажир с газом и маслом случайно сжег поезд с сотнями людей

По меньшей мере 62 человека погибли, еще десятки пострадали при пожаре в поезде Tezgam в Пакистане. Как сообщает Geo TV, это произошло в районе города Лиакватпур.

Отмечается, что первоначально в одном из вагонов взорвался газовый баллон пассажира. Огонь быстро охватил место происшествия, поскольку рядом находилось масло для готовки. Затем пламя распространилось еще на два вагона: уничтожены оказались один вагон бизнес-класса и два эконом-класса. Остальные части поезда не пострадали, поскольку их отцепили и отогнали подальше.

По данным министра железных дорог Шейкха Рашида, большинство людей погибли, когда выпрыгивали из горящего поезда. Жертв пожара планируют опознавать при помощи анализа ДНК. В пострадавших вагонах ехали более 200 человек.

К настоящему времени пожар уже потушили. Железнодорожное сообщение обещают восстановить в течение нескольких часов.

Поезд Tezgam — ежедневный экспресс, он следовал из Карачи в Равалпинди.

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