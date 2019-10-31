Создательница сериала об Эмили Дикинсон обозначила ее сексуальную ориентацию

Сценаристка Алена Смит, выступившая шоураннером сериала «Дикинсон» об американской поэтессе середины XIX века Эмили Дикинсон, порассуждала о ее сексуальной ориентации. Ее слова передает Page Six в четверг, 31 октября.

Некоторые исследователи творчества и писем поэтессы утверждают, что у нее был лесбийский роман с женой ее брата, Сьюзан Гилберт Дикинсон.

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Смит подчеркнула, что не назвала бы Дикинсон лесбиянкой или бисексуалкой, а обозначила бы сексуальность поэтессы как «флюидную», а саму Дикинсон — как квир-персону.

Премьера сериала «Дикинсон» запланирована на 1 ноября. Роль поэтессы в нем исполнила актриса Хейли Стайнфелд, ранее снявшаяся в лентах «Железная хватка» и «Хоть раз в жизни».

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