Описаны подробности смерти девочки во время тихого часа в российском детсаду

Причиной смерти пятилетней девочки в одном из детских садов города Ухта в Коми могло стать острое заболевание, которое не было диагностировано при жизни и обнаружилось во время судебно-медицинского исследования, сообщил «Ленте.ру» информированный источник.

«Смерть явилась неожиданностью как для врачей, так и для родителей», — добавил собеседник издания, не уточнив, о какой именно болезни идет речь.

По словам официального представителя регионального управления Следственного комитета Светланы Коровченко, вовремя не диагностированное заболевание может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении врачами своих обязанностей. Возбуждено дело по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Ребенок умер во время тихого часа 30 октября в ухтинском детском саду №11. Другие подробности не сообщались.

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