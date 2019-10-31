На Украине поделились успехами оборонной промышленности

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос рассказал об улучшении ситуации в оборонной промышленности страны. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, Украина самостоятельно производит реактивную систему залпового огня «Верба» (украинская модернизация БМ-21 «Град») и противотанковые ракетные комплексы (ПТРК). При этом ПТРК производятся не только для нужд Украины, но и продаются за границу.

В какую страну экспортируются украинские ПТРК, Кривонос не уточнил.

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«Главное — не останавливаться на достигнутом, и года через три мы сможем обеспечить замкнутый цикл производства определенной техники», — считает он. Кривонос добавил, что на Украине уже наладили выпуск огромного количества комплектующих, но нужна государственная программа по каждому направлению вооружения.

В феврале 2019 года украинские журналисты опубликовали расследование о том, что Киев занимается контрабандными закупками российских запчастей для оборонных предприятий. По данным прессы, в схеме участвовал бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский, давний деловой партнер тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Информация вызвала акции протеста, участники которых требовали посадить Порошенко в тюрьму. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинские ракеты среднего радиуса дальности производятся исключительно благодаря контрабанде российских комплектующих.

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