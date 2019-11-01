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Женщина отказалась быть человеком, стала кошкой и нашла себе хозяина

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Жительница американского штата Колорадо решила стать человеком-кошкой и нашла себе хозяина. Ее историю опубликовал таблоид Daily Mail.

31-летняя Кэт Лайонс (Kat Lyons) начала носить кошачьи уши еще в средней школе. «Все началось с аниме, — вспоминает она. — Я смотрела эти фильмы и думала: "Блин, как круто. Я хочу выглядеть так же в реальной жизни". Меня постоянно травили за внешний вид и называли зубрилкой. Мне приходилось скрывать свое увлечение».

«Я всегда отличалась от окружающих, — продолжила она. — Я увлекалась кошками и чувствовала себя одной из них. Теперь я живу их жизнью и ощущаю себя в своей тарелке». Американка решила признаться в своем фетише, когда увидела ролевые игры в замке для девушек-кошек Cat Girl Manor. Там она влюбилась в 52-летнего Робрехта Берга (Robrecht Berg) и вскоре вступила с ним в отношения.

Мужчина, который организовывает ежегодные встречи любителей аниме, полностью поддерживает образ жизни Лайонс. «У всех свои особенности. Я считаю, что таким образом человек получает от жизни удовольствие, расслабляется, творит и становится самим собой», — заявляет Берг.

Лайонс считает возлюбленного своим хозяином, а сама играет роль покорного питомца. Помимо кошачьих ушей, она носит хвост и ошейник.

Американка отметила, что не все одобряют ее увлечение. «Моя семья и некоторые знакомые не принимают меня такой, какая я есть, и даже слышать ничего об этом не хотят, — говорит она. — Мне тяжело, но, как бы то ни было, я не буду подстраиваться под общественное мнение. В детстве мне приходилось притворяться нормальной, но теперь я хочу быть собой: я хочу карабкаться, пить из миски, носить ошейник и уши, если у меня появится такое желание».

«Теперь никто не сможет мне сказать: "Так, все, ты должна стать нормальным человеком". Теперь я могу быть собой», — подытожила Лайонс.

В апреле сообщалось о менеджере магазина из английского города Солфорд, графство Большой Манчестер, который решил стать человеком-собакой. 37-летний Каз Джеймс (Kaz James) лает на друзей и животных, предпочитает носить вещи в зубах, а не в руках, и ест обед из собачьей миски.

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